HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Gökçe isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

GÖKÇE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Gökçe ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Gökçe isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gökçe isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

GÖKÇE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Gökçe ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Güzel, gösterişli kimse. Mavi gözlü kimse. Cesur, yiğit.

GÖKÇE İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Gökçe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gökçe ismini koymak caizdir.

GÖKÇE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gökçe ismini kullanan 155.871 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gökçe ismini kullanan 81.469 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gökçe ismini kullanan 17.365 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gökçe ismini kullanan 30.160 kişi bulunmaktadır.

GÖKÇE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Gökçe olanlar her konuda oldukça aktiftir. Entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Yeni bilgiler ögrenmek hoşuna gider. Öğrendiklerini kullanarak sorunları çözme yetenekleri oldukça fazladır. Geleceği görebilen insanlardır. Kendilerini bazen medyum gibi bile hissederler. Özellikle parasal konularda iyi yatırımlar yapabilirler. Kendi ayaklarında durabilen, sistemli, düzenli yaşamayı seven inanlardır.