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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Furkan isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

FURKAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Furkan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Furkan isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Furkan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

FURKAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Furkan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

İyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren delil. Hakkı bâtıldan ayırt etmesi sebebiyle Kur’ân-ı Kerîm’e verilen isim.

FURKAN İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Furkan ismi Kur'an-ı Kerim'de (Furkan Suresi 1. Ayet) geçmektedir ve Furkan ismini koymak caizdir.

FURKAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Furkan ismini kullanan 183.644 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Furkan ismini kullanan 36.105 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Furkan ismini kullanan 12.736 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Furkan ismini kullanan 7.079 kişi bulunmaktadır.

FURKAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Furkan olan kişiler, maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.