Eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal ile tatilde.
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SADRİ ALIŞIK
Çekim öncesinde verilen poz.
SADRİ ALIŞIK
Eşi Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık ile tatil hatırası.
SADRİ ALIŞIK
Eşi Çolpan İlhan ile akşam yürüyüşü.
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SADRİ ALIŞIK
Kadim dostu Ayhan Işık, onun kızı Serap Işık ve kendi oğlu Kerem Alışık ile tatil pozu.
MÜNİR ÖZKUL
Salondaki misafirleri üstattan çay bekliyor.
MÜNİR ÖZKUL
İsmail Dümbüllü'den ünlü kavuğu teslim alıyor.
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MÜNİR ÖZKUL
İsmail Dümbüllü'den teslim aldığı kavuğu Ferhan Şensoy'a teslim ediyor.
MÜNİR ÖZKUL
İkinci eşi Umman Özkul ve Suna Selen'den doğan kızı Güner Özkul.
ZEKİ MÜREN
İzmir Fuarı için gittiği şehirde omuzlarda taşındı.
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ZEKİ MÜREN
Arkadaşı Cüneyt Arkın ile bir hatıra.
ZEKİ MÜREN
Paris'te ameliyata girmeden önce 'Ne olur ne olmaz' düşüncesiyle annesine yazdığı mektupta vasiyetini açıklayarak bir Müren Vakfı kurulmasını istemiş.
TÜRKAN ŞORAY
Dövüş sporları kitabı okuyan Sultan.
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FATMA GİRİK
Kirk Douglas, koluna imzasını atıyor.
DÖRT YAPRAKLI YONCA
Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik ve Türkan Şoray, fahri doktora unvanı alacakları Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki tören için Isparta'ya giderken verilen molada gazeteciler, anı ölümsüzleştirdi.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Spor Toto'nun tanıtımı için düzenlenen maçta santra vuruşunu yapıyor.
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O YILIN EN İYİLERİ
Aytaç Arman, Kadir İnanır, Zeki Müren, Barış Manço, Nilüfer, Türkan Şoray, Emel Sayın ve Gülşen Bubikoğlu, bir ödül töreni öncesinde bir araya geldi.
İLK TV YAYINI
İstanbul'da ilk Tv yayınını izleyen anne - kızın heyecanı.
MFÖ
Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in ilk yılları.
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ŞENER ŞEN
Muş'un Fenek Köyü'nde öğretmenlik yaptığı yıllarda tek göz odalı evinde yemek pişiriyor.
ŞENER ŞEN
O günlerden geleceğini görmüş.
AŞK-I MEMNU
Asıl adı Kamile Suat Ebrem olan Müjde Ar, dizideki rol arkadaşları İlhan Arakon ve Itır Esen ile...
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BARIŞ MANÇO
Asker ocağında kesilen saçlarına veda ederken bir hayli duygulanmış.
ORHAN GENCEBAY - BARIŞ MANÇO
Askerlik anılarıyla bezeli bir sohbet...
CÜNEYT ARKIN
Yine bir filmde sakatlanmış, tedavi etmek yine eşi Betül Cüreklibatır'a kalmış.
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EDİZ HUN
Yabani hayvan besleyen ilk hayvanseverlerden...
YILMAZ GÜNEY
Dostlarının anlattığına göre yemeklerini yiyenler parmaklarını yermiş.
YILMAZ GÜNEY
Ne de olsa köy çocuğu...
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İSTANBUL
Nüfusu, günümüzden 10 kat daha az. 1960'lı yılların ortaları.
SİNEMA
Oyuncular, hakları için Taksim Meydanı'nda yürüyüşe geçmiş.
TUNCEL KURTİZ
'Ölüm, çekip gitmek değildir yeğen.'
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AYŞEN GRUDA
Domates güzelliğiyle şöhret oldu.
EMEL SAYIN
İlk eşi İsmet Kasapoğlu ile keyifli bir sohbet.
ZEKİ ALASYA
Lise öğrencisi olduğu günler.
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ZEKİ ALASYA
Hep kıpır kıpır.
EROL TAŞ
Çocuk ruhlu, kocaman kalpli, kocaman cüsseli 'Kötü adam.'
MÜSLÜM GÜRSES
Annesi ve kardeşleriyle bıyığının henüz terlediği yılllar.
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ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU
'Ayşecik ve 7 Cüceler'in galasında filmi rol arkadaşlarıyla izledi.
ALİ ŞEN
Yeni gıcır gıcır otomobiliyle.
ADİLE NAŞİT
Sözüne güven duyulunca reklam yıldızı olması kaçınılmazdı.
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AŞIK VEYSEL
Kardeşi ve yeğeniyle bahçe keyfi.
YAŞAR KEMAL - ARA GÜLER
Sıkı dostlar.
NECDET TOSUN
Eşi Sevim Tosun ile çocukları Erdal Tosun ve Gürdal Tosun'un mürüvetini görmenin mutluluğu içinde.
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BERGÜZAR KOREL
Babası Tanju Korel, annesi Hülya Darcan ve ablası Zeynep Korel ile bir mutluluk pozu.
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