Günümüzde hafıza problemlerinin artması nedeniyle hafıza geliştirme ve bunun yöntemlerinin ne olduğu önemli bir hale gelmiştir. Hafızanızı geliştirmek için neler yapabilirsiniz? Rekabetin yoğun olduğu günümüzde diğer insanlara fark yaratan bir beyin gelişimine sahip olarak daha başarılı olmak için hafıza geliştirici egzersizler yapmaya karar vermek önemli bir karardır.

Motivasyonunuzu arttırmak:

Yeni bir şeyler öğrenmek ya da eski bilgilerinizi hatırlamak için güçlü bir hevesinizin olması ilk kuraldır. Öğrenmeye ve gelişmeye karşı hevesiniz yoksa büyük ihtimalle isteklerinizi gerçekleştiremezsiniz. Başarmak için kendinizi motive etmenin bir yolunu bulup öğrenmek ve hafızanızı geliştirmek için daha çok ilerleme kaydedebilirsiniz.

Sürekli Pratik ve Egzersiz Yapmak:

Tüm beceriler gibi hafıza becerilerini de güçlendirmek için bol bol pratik yapılması önemlidir. Uzmanlar bunun için bulmaca, yapboz, kutu oyunları (scrabble,monopoly vs.) gibi oyunlar oynayarak beynin gelişimi için egzersiz yapılmasını öneriyorlar. Birçok araştırmanın sonucuna göre, pratik yapmanın bilgilerin ve materyallerin hafızadaki yerinin güçlendirmesine olumlu katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Dikkatinizin Dağılmasını Önlemek:

Herkesin çalışma yöntemleri birbirinden farklıdır. Kimi sınavlara hazırlanırken müzik dinler, kimi de çok sessiz bir ortam olmasını ister. Birçok kişi ise öğrenme ve hatırlama konusunda dış etkenleri önemli bir etken olarak görür. Hafıza egzersizlerine başlamadan önce çevrenizde dikkatinizi dağıtacak şeyler varsa azaltın ve odaklanmaya çalışın.





Eski ve Yeni Bilgileriniz arasında Bağlantı Kurmak:

Önceden öğrendiğiniz bilgilerle yeni bilgiler arasında bağlantı kurmak yeni öğrendiğiniz bilgileri hatırlamak konusunda size fayda sağlar. Bu aşamada tekrarlamak da önemlidir. Hatırlamak istediğiniz konu ne ise başkalarıyla bunun üzerine konuşun, üzerinde düşünün ve eski bilgilerinizle ilişkisini tespit ederek yazın.

Zihinsel İmgeler Kullanmak:

Hafızadaki bilgileri geri getirme konusunda zihinsel imgeler kurmak iyi bir şekilde çalışır. Olayların, eşyaların, insanların, kelimelerin zihninize kaydettiğiniz görsel fotoğraflarından yararlanarak onları istediğiniz zaman hatırlayabilirsiniz. Örneğin soyismi gül olan birini hatırlamak için ellerinizde gül olduğunu ve onlara baktığınızı hayal edebilirsiniz.

Hatırlatıcı İpuçları Kullanmak:

Hatırlatıcı ipuçları daha kolay bir şekilde hatırlamanız için etkili bir yöntemdir. Alışkanlıklarını ve kalıplarınızı da kullanarak görsel hatırlatıcıları pekiştirebilirsiniz. Örneğin eve geldiğinizde anahtarlarınızı ve cüzdanınızı her zaman sabit bir yere koymayı deneyin. Daha sonra anahtarları nereye koyduğunuzu düşündüğünüzde anahtarlar için özel bir yer kullandığınızı ve nereye koyduğunuzu hatırlarsınız.

Hatırlatıcı Notlar Hazırlamak:

Hatırlamak istediğiniz bir şeyi bir kağıda yazın ve onu buzdolabının üzerine veya panoya yapıştırın ya da özellikle hatırlamak istediğiniz günleri takvimde işaretleyip her gün görebileceğiniz bir yere koyun. Böylece hatırlamak için sadece hafızanıza güvenmeyip küçük tekniklerle hatırlama yetinizi sürekli aktif tutabilirsiniz.

Hafızanızdaki Olayları Doğru Kaydetmek:

Hatırladığınız olayları zihninizin çarpıtma ihtimali vardır. Bu yanlış hatırlamak ya da duygularımıza göre o bilgiyi yanlış kaydetmek sebepli olabilir. Bazen insanlar geçmişteki olayları kendi yorumlarına göre yeniden yazabilirler. Bu sorunlara karşı dikkatli olmak da hafıza egzersizlerinin bir faydası olabilir.