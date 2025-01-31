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        Haberler Gündem Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Güncel haberler

        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-605 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun iki yönü kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:15
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        Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Kandıra ilçesi D-605 karayolunda meydana geldi.

        Karayolunda Kefken yönüne seyir halinde olan N.K. idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada sürücülerle birlikte 1’i çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Her iki istikamette de kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Yararlılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların yakınları haberi almasının ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne gitti.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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