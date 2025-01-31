Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kandıra ilçesi D-605 karayolunda meydana geldi.

Karayolunda Kefken yönüne seyir halinde olan N.K. idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada sürücülerle birlikte 1’i çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Her iki istikamette de kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Yararlılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların yakınları haberi almasının ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne gitti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.