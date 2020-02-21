Hülya Açıkgöz ise iddialarını yalanlamış, kardeşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasını da, “Adı üstünde benim profilim. İstediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında.” sözleriyle açıklamıştı.