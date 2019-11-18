"ÜLKEMİZDE ÇOK BÜYÜK OLAY OLUYOR"



Serenay Sarıkaya’nın giydiği elbiseyi daha önce kendisinin giydiği hatırlatılınca, "Ne diyebilirim ki... Serenay çok güzel bir kız. Kıyafet aynı değil, kemer aynıydı. Aynı şeyleri giyebiliriz, bu gerçekten bizim ülkemizde çok büyük olay oluyor. İki sanatçı aynı kemeri takmış, dünyada bu şeyler çok olan şeyler ve bu kadar büyük haber olmuyor. Enterasan bu kadar gereksiz yerlere taşınması..." dedi.