18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Hadise, önceki akşam Kıbrıs’taki bir otelde sahne aldı. Taşlı ve aynalı işlemeli mini elbisesiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, çarpıcı açıklamalar yaptı.
"MODUMA BAĞLI"
Kıyafetinden bahseden Hadise, "Parladık bügün yine. Bunlar böyle aynalı, çizmedekilerin hepsi taş, kıyafet de aynalı ve taşlı detaylar var. Patlamayı seviyorum ben sahnede. Seviyorum, bazen de çok basit simsiyah birşey tercih edebiliyorum. Moduma bağlı diyebiliriz. Bugün kendimi enerjik, şıkır şıkır hissediyorum" diye konuştu.
"ÇOK PAHALI OLMASI GEREKMİYOR"
"Kıyafetim ağır değil diyen" Hadise, "Kıyafet konusunda kombinlemeyi severim. Her şeyin çok pahalı tutması gerekmiyor. Güzel kombinlenmesi gerekiyor" dedi.
Çizmelerinin özellikle dans çizmesi olduğunu söyleyen Hadise, "Çizmelerim Amerika’dan geldi, ona göre yaptırdım. Topuğu ve altı dans edenler için yapılmış. Ben de ona göre aldım ve çok rahatım bunlarla" ifadelerini kullandı.
"AYIP BİR ŞEY DEĞİL"
"Sahne kıyafetlerinizi tekrar giyiyor musunuz?" sorusuna şarkıcı, "Bazen tekrar giymeyi seviyorum. Ayıp bir şey değil yani. İnsanlar turneye çıkıyor ve seksen kere aynı kıyafetleri giyiyorlar. Biz iki kere giyince 'Masraftan mı kaçtı?' diyorlar. Bir kıyafet biraz ucuz olunca 'Ne oldu, parası mi bitti?' oluyor. Bence kombinlemek lazım, her şeyin çok fazla para tutması gerekmiyor. Ben değiştirmeyi seviyorum" yanıtını verdi.
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