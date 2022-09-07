Hadise'nin seslendirirken gözyaşlarını tutamadığı 'Küçük Bir Yol' şarkısının sözleri ise şöyle:

Buralar yalan, uzak bir de

Bir arasan, bu kalp delirir



Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz

Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler



Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın



Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında



Oralar nasıl? uzak tabii

Gel desem? diyemem peki

Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz

Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler



Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın



Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında



Küçük bir yolda çarpışsak senle

Vazgeçsem olmaz ki

Bu sel durulmaz ki böyle



Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın



Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında



Küçük bir yoldayım

Küçük bir yoldayım

Bir yoldayım