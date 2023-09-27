Hadise, klip vakasına sessiz kaldı
Hadise, daha önce 'Sıfır Tolerans' şarkısının klibi erotizm unsurları içerdiği gerekçesiyle RTÜK engeline takılmıştı. Hadise, şimdilerde yeni şarkısı 'Sevmiyo'ya çektiği klibin de erotizm içerikli unsurlar içerdiği iddiasıyla gündeme geldi. Hadise, katıldığı 18'inci Comtemporary İstanbul Sanat Fuarı'nda kliple ilgili sorular karşısında sessiz kaldı
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Hadise, yeni şarkısı 'Sevmiyo'ya çekliği klibi dinleyicilerinin beğenisine sundu.
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Daha önce 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle 'Sıfır Tolerans' adlı şarkının klibi RTÜK engeline takılan Hadise, 'Sevmiyo'nun klibinin de erotizm içerikli unsurlar taşıması nedeniyle de sosyal medya üzerinden bir hayli eleştiri aldı. Öyle ki söz konusu eleştiriler nedeniyle klip gündem oldu.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 18'inci Comtemporary İstanbul Sanat Fuarı'na katılan Hadise, 'Sevmiyo' klibi hakkındaki soruları "Arkadaşlar ropörtaj vermeyeceğim isterseniz görüntü alabilirsiniz" diyerek geri çevirdi.
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Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Hadise, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmadı.