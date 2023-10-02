Hadise Paris Moda Haftası'na katıldı! Ünlü şarkıcı peluş elbisesiyle dikkat çekti!

25 Eylül Pazartesi günü başlayan Paris Moda Haftası'na ülkemizden de birçok ünlü isim gitti. Bu isimlerden biri de Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından Hadise oldu. Sevilen şarkıcı tercih ettiği kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.