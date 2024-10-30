Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise'nin Yenikapı konserinde yangın paniği - Magazin haberleri

        Hadise konserinde yangın paniği

        Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yenikapı'da sevenleriyle bir araya geldi. Ancak konserin ilerleyen saatlerinde korkutan bir yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konserde yangın paniği
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu filmin gösterildiği ve DJ Burak Yeter ile Shaman Dans Gösterisi'nin sahne aldığı etkinlikte, şarkıcı Emir Can İğrek ve Hadise konser verdi.

        Ancak Hadise'nin şarkı söylediği sırada etkinlik alanındaki aydınlatma kulesinde yangın çıktı. Görevlinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hadise
        #yangın
        #Yenikapı
        #konser

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Habertürk Anasayfa