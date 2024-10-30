Hadise konserinde yangın paniği
Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yenikapı'da sevenleriyle bir araya geldi. Ancak konserin ilerleyen saatlerinde korkutan bir yangın çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu filmin gösterildiği ve DJ Burak Yeter ile Shaman Dans Gösterisi'nin sahne aldığı etkinlikte, şarkıcı Emir Can İğrek ve Hadise konser verdi.
Ancak Hadise'nin şarkı söylediği sırada etkinlik alanındaki aydınlatma kulesinde yangın çıktı. Görevlinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.