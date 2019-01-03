Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa?Eğlenmek için yapılanları bu kadar sorgulamasa? Ve sadece kötü yorumları değil gelen binlerce eğlenceli yorumuda görüp haber yapsa? Ben eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum. 2019'da da daha çok güleceğiz."