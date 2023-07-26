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        Haberler Magazin Hadise'nin itirazı kabul edildi! Bircan Bali yeniden yargılanacak - Magazin haberleri

        Hadise'nin itirazı kabul edildi! Bircan Bali yeniden yargılanacak

        Hadise Açıkgöz, Reza Zarrab ile arasında ilişki olduğu iddiaları doğrultusunda kasıtlı ve tahammül sınırlarını aşan şekilde ifadeler kullandığı iddiasıyla magazin programı yorumcusu Bircan Bali hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 3 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Bali'nin beraat etmesine karar verilmişti. Hadise, avukatı aracılığıyla kararına itiraz etti. Dava, bu kez duruşmalı olarak ele alınacak

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:26
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        Yeniden yargılanacak
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        Hadise, Reza Zarrab ile arasında ilişki olduğu iddiaları doğrultusunda kasıtlı ve tahammül sınırlarını aşan şekilde ifadeler kullandığı iddiasıyla Bircan Bali hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

        Hadise'nin Bircan Bali hakkında bulunduğu suç duyusunun içeriği; bir TV programında farklı tarihlerde, kendisi hakkında rezil etmek maksadıyla kasıtlı, kötü niyetli bir şekilde, sistematik olarak oldukça yoğun ve tahammül sınırlarını aşan ifadeler kullandığı gerekçesiydi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hadise'nin kamuoyu tarafından tanınan kişilerden olduğu, kendisine yöneltilen eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunduğu ancak program sırasında şüphelinin sarf etmiş olduğu sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek mahiyette olduğu kaydedilmişti.

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        'Hakaret' suçunun uzlaşmaya tabii suçlardan olduğu ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı. TV programındaki söylemlerin Hadise'yi küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu belirtilerek, Bircan Bali hakkında 'Hakaret' suçundan 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        DOSYA ÜZERİNDEN YARGILAMA YAPILDI

        İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle dosya üzerinden yapılan yargılama kapsamında, Hadise'nin avukatı tarafından sunulan dilekçede, sanığın söz konusu programda yorumcu olduğu ve programın dedikodu ve iftira içeriği barındırdığı, gazeteci olmadığı, hayatının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadığı, basın mensubu da olmadığı vurgulanarak basın yoluyla defalarca hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilmişti.

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        "HAKARET KASTI YOKTUR"

        Bircan Bali'nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde ise, "Sanığın sözlerinde şikâyetçiye yönelik olarak hakaret kastı olmayıp, magazin basınında büyük yer alan haberler üzerine yorumlar yapılmıştır. Şikâyetçi Hadise, Türkiye'de uzun yıllardır tanınan ses sanatçısı, UNICEF Türkiye'nin gönüllü 'Çocuk Hakları Savunucusu' olan şarkıcı ve pop stardır. Şikâyetçinin ününden dolayı, özel hayatı da magazin basını tarafından yakından takip edilmektedir. Televizyona çıkan kişilerin, topluma örnek olacak, aile yaşantısıyla özellikle çocuklara ve gençlere örnek teşkil etmesi gerektiğinden dolayı buna uygun olarak seçilmesi gerektiği de program esnasında yorumcular tarafından yorumlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, "Dava konusu program mahiyeti itibariyle aktüel olayların tartışıldığı programdır. Bu programlar, haber niteliğindeki yayınlardan farklı olarak programı yapanların ve katılan konukların kişisel görüş, yorum ve eleştirilerinden oluşur" denilmişti.

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        BERAAT KARARI VERİLDİ

        Mahkeme, Bircan Bali hakkında "Hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığını ancak suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini belirtmişti.

        MAHKEME KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

        Beraat kararına ilişkin gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, kamuya mal olmuş kişilere yönelik eleştirilerin sınırlarının daha geniş olduğu ve diğer insanlara nazaran kendisine yöneltilen ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğünün bulunduğunu kaydedilmişti.

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        Gerekçeli kararda, "Şikâyetçi Hadise'nin, Türkiye'de uzun yıllardır tanınan ses sanatçısı ve pop star olması sebebi kamuya mal olmuş kişi sınıfına dahil olduğu, şikâyetçinin ününden dolayı, özel hayatının da magazin basını tarafından yakından takip edildiği, iddianame de yer alan sanığın sözleri irdelendiğinde magazin basınında yer alan çeşitli haberler üzerine yorumlar yapılmış olduğunun anlaşıldığı, programın niteliği gereği haber niteliğindeki yayınlardan farklı olarak programı yapanların ve katılan konukların kişisel görüş, yorum ve eleştirilerinden oluşan bir program olduğu" belirtilmişti.

        DURUŞMALI YARGILAMA YAPILACAK

        Hadise, beraat kararına avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, duruşma açılarak yargılamaya devam edilmesine karar verdi.

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        #hadise
        #Bircan Bali
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