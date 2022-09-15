Çıkan iddiaların ardından Hadise'den açıklama gelmişti. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan 'hamilelik' haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize...