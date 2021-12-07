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Hadise, Kaan Yıldırım'ı vücudundan sildirdi!

Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi!

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, eski sevgilisinden kalan son izleri de sildirdi

07.12.2021 - 23:15 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

  • Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikteliği esnasında kendisinin ve sevgilisinin adının baş harflerini (h&k) bileğine kazıtmıştı. Hadise'nin dövmesi katıldığı bir ödül töreninde dikkatleri çekmişti.

  • Ayrılık sonrası Hadise'nin, Yıldırım'dan kalan son izleri de sildirdiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının paylaştığı son fotoğraflarda dövmenin olamaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

  • DÖVMESİ ÇOK!

    Hadise, sol kolunun içine play tuşu ve ‘Music’ dövmesi yaptırdı. Şarkıcının dirseğinde, anlamını açıklamadığı, Roma rakamlarıyla yazılmış 27 Aralık 2008 dövmesi var.

    Latince olarak ensesinde ‘Kendi kanatlarıyla uçan kız’, sırtında ‘Bana yön verilmez, ben veririm’, belinde ise Tibet dilinde ‘Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan’ yazıyor.

  • "BU KONULARA GİRMEM UYGUN OLMAZ"

    Yıldırım, Hadise ile biten ilişkisi sonrası, "Hadise Hanım ile ayrıldınız. Öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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