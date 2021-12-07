"BU KONULARA GİRMEM UYGUN OLMAZ"



Yıldırım, Hadise ile biten ilişkisi sonrası, "Hadise Hanım ile ayrıldınız. Öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.