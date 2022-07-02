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Hadise ile Murda'nın yeni şarkısı 'İmdat' beklediğimden daha sade! - Magazin haberleri

'İmdat' beklediğimden daha sade!

Hadise ile 'Murda', yeni projeleri 'İmdat'ta farklı bir tarz ile karşımıza çıktı. Beklediğimden daha sade ve iddiasız bir proje olan 'İmdat'ın klibi ise kısa film tadında...

02.07.2022 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Popçu Hadise ile gerçek adı 'Önder Doğan' olan rapçi 'Murda'nın düeti 'İmdat', müzikseverlerle buluştu. Dostluklarını yeni projelerine de taşıyan ikili, şarkılarını dinleyicilerinin beğenisine sundu.

  • Alanlarında kendilerini kanıtlamış olan Hadise ile 'Murda'nın bir araya gelmesi beni heyecanlandırmıştı. Açıkçası ikilinin iddialı ve 'diss' tadında güçlü bir şarkı ile karşımıza çıkmasını bekliyordum. 

  • Daha temposu yüksek ve 'Aya' ile 'Bi Sonraki Hayatımda Gel' tadında hareketli bir şarkı olmasını ummuştum. Ancak Hadise ile 'Murda', düşündüğümün tam aksine çok daha 'soft' bir parça ortaya koymuş. 

  • Tüm bunlara rağmen farklı tarzlarının aksine bir araya gelerek bir proje sunan ikilinin yeni şarkısı çok kaliteli. 'Bachata' stilindeki melodisiyle akıllara kazınacağını düşündüğüm 'İmdat', emek kokuyor.

  • Ayrıca parçanın Jonas Beck ve Raoel Hulst yönetmenliğinde çekilen klibine değinmezsem Hadise ile 'Murda'ya haksızlık etmiş olurum. İkili, kısa film tadında bir klip ortaya koyarak, farklarını sergilemiş.

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