'Hadise ile Icardi' iddiasına açıklama

"HER ŞEY ZORLAŞMIŞTI"

Wanda Nara, "Mauro Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim. İş hayatına dönmek istedim, Icardi bunu istemedi. Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor. Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi? Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor" açıklamasını yapmıştı.