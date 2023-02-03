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'Hadise ile Mauro Icardi' iddiasına açıklama - Magazin haberleri

'Hadise ile Icardi' iddiasına açıklama

Şarkıcı Hadise'nin Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk yaşadığı iddia edildi. Söylentiler sonrasında Hadise'nin menajeri açıklama yaptı

Giriş: 03.02.2023 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mehmet Dinçerler'den olaylı şekilde boşanan Hadise'nin adı Mauro Icardi ile aşk dedikodularına karıştı.

  • Ünlü şarkıcının, Wanda Nara ile boşanan Arjantinli yıldız Icardi ile yakınlaştığı iddia edildi.

  • "BU HABERLERİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR"

    Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Habertürk'e yaptığı açıklamada ise söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Şentürk, "Hadise Hanım, Mertens ve eşiyle Belçika'dan tanışıyor. Maçı da Mertens'in eşiyle izledi. Icardi hakkında çıkan haberlerin gerçeklik payı yok Hadise Hanım bu haberleri şaşkınlıkla izliyor" dedi.

     

  • Galatasaray'da son haftalarda sergilediği performans kadar Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle de gündemden düşmeyen Icardi, geçtiğimiz yıl eşinden boşanmıştı.

  • "HER ŞEY ZORLAŞMIŞTI"

    Wanda Nara, "Mauro Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim. İş hayatına dönmek istedim, Icardi bunu istemedi. Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor. Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi? Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor" açıklamasını yapmıştı.

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