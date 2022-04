Hadise hamile mi?

"ALEYNA'YI DESTEKLİYORUM"

Muhabirlerin, "Aleyna Tilki’nin yeni çıkardığı 'Take It Or Leave It' adlı yabancı şarkıyı nasıl buldunuz?" sorusunu da cevaplayan ünlü şarkıcı, "Destekliyorum Aleyna'yı. Her şeyi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Bizim de çok yoğun sürecimiz oldu Mehmet ile hem iş, hem tatil bayağı bir seyahat ettik. Aleyna, çok güzel işler yapıyor. Çok cesur biri ve ben onu destekliyorum, alkışlıyorum. Cesur olmak kötü bir şey değil, çok güzel birşey. Herkes cesur olmalı." şeklinde konuştu.

Çift, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek, kendilerini bekleyen araçlarına yöneldi.