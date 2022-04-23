Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hadise hamile mi? Mehmet Dinçerler...

Hadise hamile mi?

Evlilik hazırlığında olan ve imam nikahı kıydığı ileri sürülen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, önceki gün Karaköy'deydi. Ünlü şarkıcının çantasıyla karnını kamufle etmesi 'hamilelik' dedikodularını alevlendirdi

23.04.2022 - 10:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hadise, önceki gün nişanlısı Mehmet Dinçerler ile birlikte Karaköy’de görüntülendi. Ünlü çift mekandan çıkış yaparken koruma gerginliği yaşandı. Dinçerler’in koruması gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

    Çiftin ortasına geçen ve hemen önlerinde yürümeye başlayan güvenlik, Mehmet Dinçerler'i sinirlendirdi. Durumu fark eden Dinçerler, korumasını sert bir şekilde uyararak, yanlarından uzaklaşmasını istedi.

  • HAMİLE Mİ?

    Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları ileri sürülen çiftten Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi, "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

  • "YÜZÜĞÜ KAYBETMEKTEN NEDEN KORKAYIM?"

    Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Maldivler'de mi evleneceksiniz?" sorusuna ise kahkaha atarak yanıt verdi.

    Gazetecilerin, "Yüzüğünüz çok beğeniliyor. Kaybetmekten korkuyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan ünlü isim, "Hayır, neden korkayım?" dedi.

  • Çifte, Brooklyn Beckham'ın, evlendikten sonra eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını da kullanmaya başlamasını hatırlatıldı. Dinçerler, basın mensuplarının, "Sizin de böyle bir düşünceniz olur mu?" sorusunu cevapsız bıraktı.

  • "MURDA'NIN ARKASINDAYIM"

    'Murda' lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Konuyla alakalı konuşan Hadise, "Ben Murda’nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım, dostum, yakında da birlikte klibimizi çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.