Hadise'den açıklama

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29 Haziran Cumartesi günü Belçika Konsolosluğu'nda kendi hikâyemle ilgili söylediklerim şu an sosyal medyada farklı yerlere çekilip bir karalama yapılıyor.

Söylediklerimi gurbette yaşamış büyümüş herkesin anlayacağına eminim. 'Gurbetçi' ve 'Mülteci' arasındaki farkı herkesin bildiğine de eminim. Benim açıklamamın günler sonra yaşanan mülteci olaylarıyla bağdaştırmak ve bunun üzerinden karalama yapmak nasıl bir akıl tutulmasıdır?

Konuşmamda sadece annem ve babamın Belçika’ya göç etmesinden ve bununla ilgili yaşadığım olaylardan bahsettim. Söylediklerimin mültecilerle ya da ülkelerin izlediği mülteci politikalarıyla alakası yok.

Böyle bir gündemde bu açıklamayı yapmak zorunda olduğum için üzgün ve kızgınım. Sevgiler.