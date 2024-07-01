Hadise: Güçlü olmak zorundasınız

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Belçika doğumlu olan Hadise, Belçika - Türkiye Göç Anlaşması'nın 60'ncı yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Gurbet Kuşu Festivali'ne katıldı.

Hadise; gurbetçi olmanın özlem, yalnızlık ve kalp kırıklığı demek olduğunu vurgulayarak; "Annem ve babam 1970'lerde Belçika'ya taşınıyorlar. Ben 1985'te doğuyorum. Orada okula gidiyorum. Tabii ki de iki dil arasındaki farklar inanılmaz. Flemenkçe konuşurken hatalarım çok oldu. Hatta hâlâ aksanından anlıyoruz buradan olmadığını diyorlar" ifadesini kullandı.

Bir Türk kızı olarak Belçika'da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının altını çizen Hadise, şunları kaydetti: Gurbetçi olarak başka bir yerde yaşamak sizi biraz önden başlatıyor. Çünkü daha güçlü olmak zorundasınız. Dimdik ayakta durmak zorundasınız. Çok güzel bir okul dönemi yaşadım. 2009da Eurovision Şarkı Yarışması için seçildim. Ülkemi temsil etmiştim Moskova'da... O zaman da burada, "Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?" dediler. Belçika'da da; "Bu kız Belçika doğumlu, neden bizi temsil etmiyor?" dediler. Bütün bu duygularla birlikte dimdik ayakta durabilmek benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Gurbetçilere Kendini nereye ait hissediyorsun? diye sorduğunuzda, bence bunun cevabı çok kolay değil. Ben kendimi, kendime ait hissediyorum.