Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise: Güçlü olmak zorundasınız

        Hadise: Güçlü olmak zorundasınız

        Hadise, Belçika - Türkiye Göç Anlaşması'nın 60'ncı yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Gurbet Kuşu Festivali'ne katıldı. Hadise, gurbetçi olmakla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Güçlü olmak zorundasınız"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Belçika doğumlu olan Hadise, Belçika - Türkiye Göç Anlaşması'nın 60'ncı yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Gurbet Kuşu Festivali'ne katıldı.

        Hadise; gurbetçi olmanın özlem, yalnızlık ve kalp kırıklığı demek olduğunu vurgulayarak; "Annem ve babam 1970'lerde Belçika'ya taşınıyorlar. Ben 1985'te doğuyorum. Orada okula gidiyorum. Tabii ki de iki dil arasındaki farklar inanılmaz. Flemenkçe konuşurken hatalarım çok oldu. Hatta hâlâ aksanından anlıyoruz buradan olmadığını diyorlar" ifadesini kullandı.

        Bir Türk kızı olarak Belçika'da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının altını çizen Hadise, şunları kaydetti: Gurbetçi olarak başka bir yerde yaşamak sizi biraz önden başlatıyor. Çünkü daha güçlü olmak zorundasınız. Dimdik ayakta durmak zorundasınız. Çok güzel bir okul dönemi yaşadım. 2009da Eurovision Şarkı Yarışması için seçildim. Ülkemi temsil etmiştim Moskova'da... O zaman da burada, "Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?" dediler. Belçika'da da; "Bu kız Belçika doğumlu, neden bizi temsil etmiyor?" dediler. Bütün bu duygularla birlikte dimdik ayakta durabilmek benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Gurbetçilere Kendini nereye ait hissediyorsun? diye sorduğunuzda, bence bunun cevabı çok kolay değil. Ben kendimi, kendime ait hissediyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hadise

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        İspanya geriden gelip turladı!
        İspanya geriden gelip turladı!
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa