"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? HAYIR. "Erkektir yapar, kadındır susar" zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim.