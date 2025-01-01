Hadise, büyük tepki çekti
Hadise'nin, katıldığı yılbaşı programında Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran için seslendirdiği 'Sıfır Tolerans' şarkısı, sosyal medyada büyük tepki topladı
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Hadise'nin, yılbaşı özel programında Diyarbakır'da yaşanan acı olaya dikkat çekmek amacıyla 'Sıfır Tolerans' adlı şarkısını cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ithaf etmesi büyük tepki çekti.
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Şarkıya başlamadan önce duygusal bir konuşma yapan Hadise; "Bu şarkıyı Narin'lerimizi için söylüyorum. Umarım, yeni yılda böyle acı haberlerle karşılaşmayız. Narin'lerimizi kaybetmeyiz" diyerek duygularını dile getirdi. Ancak aşk temalı bir şarkının böyle bir olaya ithaf edilmesi, izleyiciler tarafından uygunsuz bulunarak tepkilere neden oldu.
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DEMET AKALIN DA TEPKİ GÖSTERDİ
Sosyal medya kısa sürede Hadise'nin performansını tartışmaya açtı. Kullanıcıların eleştirileri arasında, şarkının mesajının seçilen bağlama uygun olmadığı yönünde yorumlar öne çıktı. Demet Akalın da sosyal medya hesabından; "Kusacağım" yazarak tepkisini dile getirdi.
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Sosyal medyadan Hadise'ye gelen bazı tepkiler ise şöyle;
- "Bu kadar yapmacık, bu kadar itici birini görmedim"
- "Kanım dondu, nasıl bu kadar saygısız olabiliyorlar? Nasıl kimse 'Biz ne yapıyoruz, bu şarkı ne alaka?' diye tepki göstermemiş? Biraz yerimizi bilelim demesek mi? Her acıdan prim kasmak zorunda mısınız? Korkunç ya!"
- "Bomboş kadınsın ya Hadise, acaba nasıl kurdun alakayı?"
- "Alakayı çözemedik ama Hadise kendini göstermiş, bunu istiyordu zaten"
- "Küçücük çocuğun vahşice ölümünü kendine prim olarak kullanıyor. Yazıklar olsun"
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"YANLIŞ YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"
Hadise, bir açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi. Şarkıcı; "Çok üzüldüm, bunu belirtmek istiyorum. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Uzun süredir konserlerimde Narin'lerimizi unutmamak adına konuşmalar yapıyorum. Ben neyi, nerede, nasıl konuşmam gerektiğini çok iyi bilen bir kadınım. O yüzden yanlış yaptığımı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.