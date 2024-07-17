Hadise: Bu yolu seninle yürümek büyük gurur
Ünlü şarkıcı Hadise'den oyuncu Seda Bakan'a övgü dolu sözler; "Hiç yürümediğim bu yolu yürümek büyük bir gurur"
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Yakın zamanda dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' adlı dizisinde Seda Bakan ile birlikte başrolü paylaşacak olan Hadise'den, rol arkadaşına övgü dolu sözler.
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38 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Zeytin Ağacı' adlı dijital dizide rol alan arkadaşı Seda Bakan'nın bir sahnesini paylaştı.
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Hadise, yaptığı bu paylaşıma; "Canımın içi seninle hiç yürümediğim bu yolu yürümek büyük bir gurur, şans. Seni seviyorum" notunu düştü. Seda Bakan'da Hadisenin bu paylaşımını alıntılayarak; "Güzelim benim. Ben de çok ama çok şanslıyım" diye karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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