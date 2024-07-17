Hadise: Bu yolu seninle yürümek büyük gurur

Hadise, yaptığı bu paylaşıma; "Canımın içi seninle hiç yürümediğim bu yolu yürümek büyük bir gurur, şans. Seni seviyorum" notunu düştü. Seda Bakan'da Hadisenin bu paylaşımını alıntılayarak; "Güzelim benim. Ben de çok ama çok şanslıyım" diye karşılık verdi.

Fotoğraflar: Instagram