"BEN ÖYLE KONUŞMUYORUM"



Hadise’nin Demet Akalın hakkında, "İyi ama onun da kocası yok. Geçen yıl boşanmamış mıydı?" dediği iddialarına şarkıcı, "Ben öyle konuşmuyorum. Şu anda konuşmuyorum. Öyle bir yorum yapsaydım karşınızda öyle bir yorum yapardım. O yüzden de kendimizi mecbur hissettik açıklama yapmak için" diyerek Demet Akalın hakkında konuşmadığını belirtti.