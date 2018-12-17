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Hadi ipucu sorusu Instagram üzerinden yarışmacılarla paylaşıldı. Yapılan paylaşımda Hadi ipucu olarak yarışmacılara Afganistan'da yemek hırsızlıklarıyla meşhur olan maymun türünün adı soruldu. Saat 12.30'daki yarışma öncesi yarışmacılar Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 17 Aralık Hadi ipucu sorusunun cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU VE HADİ İPUCU CEVABI
Hadi ipucu sorusu Instagram süreinden paylaşıldı. İşte, Instagram üzerinden paylaşılan Hadi ipucu cevabı:
Hindistan ve Afganistan'da yemek hırsızlıklarıyla meşhur bir maymun türü vardır. Hatta öyle ki bir zamanlar bu maymunların, değerli eşyaları çalmaları için eğitildiklerine dair söylentiler dolaşmaktadır. İpucumuz bu maymun türüyle ilgili... Kan grupları için kullanılan RH harfleri hangi hayvanın adının kısaltmasıdır?
HADİ İPUCU CEVABI: RHESUS (HİNT ŞEBEĞİ)
Hint şebeği (Macaca mulatta) ya da rhesus maymunu, köpeksi maymunlar (Cercopithecidae) familyasının en iyi bilinen türlerinden biridir.
Eski Latince adının (Rhesus) ilk iki harfinden oluşan Rh kısaltması, bugün kan gruplarında sık duyduğumuz Rh faktörünün adında yaşamaktadır.
Yetişkin erkekler ortalama 53 cm boyunda ve 7.7 kilo ağırlığında olurlar. Dişiler daha küçüktür, ortalama 47 cm boy ve 5.3 kilo ağırlıktadırlar. Bu şebek türünün boz ya da kahverengi bir postu ve pembemsi yüzleri vardır. Kuyruk uzunluğu ortalama 20.7 ila 22.9 cm olur. Genelde ömürleri 25 yıldır.
Hint şebekleri otlaklar, orman ve dağların 2500 metreye kadar olan yerlerinde yaşayabilirler. İyi yüzerler ve yüzmeye bayılırlar. Hint şebekleri bazen sürü olarak şehirlerin içine kadar girip evlerden yiyecek çalarlar. Bu sebeple bu hayvanlar bazı yerlerde zararlı hayvan olarak kabul görür.
Çok iyi ağaca tırmanırlar, hepçil hayvanlardır. Meyve, yaprak, kök, kabuklu yemiş, böcek ve küçük hayvanlarla beslenir. Bu maymunların yanaklarının içini yiyecekle doldurmaları onların daha çok yiyecek toplamalarına yardımcı olur.
Bu türün yayılım alanı Afganistan'ın tamamı, Hindistan'ın kuzeyi ve Çin'in güneyini kapsar.
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