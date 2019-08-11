11 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bu akşamki 20.30 yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'J. R.', 'Bobby' ve 'Sue Ellen' gibi karakterleriyle 80'lere damgasını vuran dizi hangisidir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'J. R.', 'Bobby' ve 'Sue Ellen' gibi karakterleriyle 80'lere damgasını vuran dizi hangisidir? 11 Ağustos Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 11 AĞUSTOS
Zaman Makinesi 80'ler bu akşam 20:30'da! Bugünkü ipucumuz o dönem fırtınalar estiren bir diziden geliyor. "J. R.", "Bobby" ve "Sue Ellen" gibi karakterleriyle 80'lere damgasını vuran dizi hangisidir?
HADİ İPUCU CEVABI: DALLAS
DALLAS HAKKINDA
Dallas, 1978-1991 yılları arasında yayımlanan haftalık pembe dizi tarihinin uzun soluklu dizilerinden biridir. "JR" (Larry Hagman) karakteri, TV tarihinin en kötü karakterleri arasında anılmaktadır. Guiness Rekorlar Kitabında en çok izlenen televizyon programı olarak geçmiştir."Who shot J.R." bölümü ile 83 milyon izleyici toplamıştır. Fakat 1984-1985 sezonunda Bobby karakterinin bir araba çarpması sonucu diziden ayrılması ve bir sezon sonrası sanki daha önce yaşananlar yok sayılıp tekrar hayata dönmesi dizinin dönüm noktası olmuştur ve dizinin izlenme oranı hızlıca düşmüştür.
Dizi 1978 yılında 4 bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Gördüğü ilgi sebebiyle 1991 yılında kadar yayınlandı.Toplam 356 Bölüm çekildi. 1995 ile 1998 yıllarında iki tane de devam film çekilmiştir.
ABD'de Cuma akşamları CBS kanalında, Türkiye'de ise 1980 yılından itibaren Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanmaya başlamıştır. 1990 yılında Star TV'de, 1998 yılında Show TV'de yayınlanmıştır.
Ayrıca 1979 yılında J.R. nin kardeşi ve ailenin kara kuzusu olarak nitelendirilen Gary Ewing ve eşi Valene Dallas çiftliğinden ayrılıp California ya taşınması sonucu Knots Landing adlı kardeş dizi yayın hayatına başladı. Bu dizi 1979-1993 yılları arasında 357 bölümle yayında idi.
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