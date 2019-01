Hadi ipucu sorusu bu akşamki yarışma için yayınlandı. Hadi ipucu sorusu saat 20.30'daki 30 bin lira ödüllü Film Gecesi için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Ninja Kaplumbağalar'ın isimleri nelerdir?" oldu. İşte 5 Ocak 20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı.

HADİ İPUCU SORUSU - 5 OCAK FİLM GECESİ

Bu akşam 20.30'daki Hadi TV+ Film Gecesi için ipucun, çocukluğumuzun vazgeçilmez kahramanları #NinjaKaplumbağalar'dan geliyor! İsimlerini ünlü Rönesans sanatçılarından alan bu ekibin üyelerini tanıyor musun?

HADİ İPUCU CEVABI: LEONARDO, RAFAEL, MIKELANJELO, DONATELLO

NİNJA KAPLUMBAĞALAR

Ninja Kaplumbağalar (orijinal adı "Teenage Mutant Ninja Turtles"),fantastik çizgi seri, dövüş sanatlarına hakim 4 tane mutant kaplumbağa ve ustaları mutant fare "Usta Splinter" ile birlikte kötülerin karşısında verdikleri savaşı konu edinir. Bu sırada iyi bir ninja olabilmenin eğitimini sürdürmektedirler.

Kevin Eastman ve Peter Laird, Kaplumbağaların yaratıcıları olarak, 1984 yılında ilk siyah-beyaz Ninja Kaplumbağalar çizgi romanını 1,200$ ' a yayınladılar. Onlar sayesinde kaplumbağalar yer altından çıkarak dünya çapında bir hit haline geldi

Orijinal Amerikan seri 1984'te Mirage Stüdyoları'ndan çıkmıştır. Kevin Eastman arkadaşı Peter Laird ile yaptığı beyin fırtınası sırasında ortaya çıkan eser uzaylı düşmanlardan şehirdeki serserilere kadar birçok kötü karakteri içerir.Bu kötü karakterler arasından en ünlüleri Shredder ve onun ortağı ve aynı zamanda ona emir verebilen Beyin'dir. Hikâye kahramanlarından bir diğeride Kanal Muhabiri April Oneill'dır. Kahramanlarımız Rafael, Donatello, Leonardo, Michelangelo pizzaya düşkündürler.

Daha sonraları Teenage Mutant Ninja Turtles (1990),Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991) ve Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993) 3 filmi çevrilmiştir. Daha sonraları konu 3 boyutlu animasyon teknikleriyle yeniden işlenmiş ve çekilmiştir.

Ana karakterler

Leonardo: Bushidō ustası ve ekibin lideridir. Çift bushidō kullanılır ve mavi bir bandaj takar. Ayrıca ninjatō de kullanabilir. Çizgi filmin yaratıcıları Leonardo adını Leonardo Da Vinci'den esinlenmişlerdir.

Raphaël (Türkçe: Rafael): Takımın kötü çocuğudur. Saldırgan ve hırçın bir doğaya sahiptir. Çift sai kullanılır ve kırmızı bir bandaj takar. Çizgi filmin yaratıcıları Raphael adını Raphael Sanzio'dan esinlenmişlerdir.

Michelangelo (Türkçe: Mikelanjelo): Takımın en komik ve en haylaz üyesidir. Uysal ve komik bir yapıya sahiptir. Çift nunçaku kullanır ve turuncu bir bandaj takar. Aynı zamanda takımın en obur üyesidir. Çizgi filmin yaratıcıları Michelangelo adını Michelangelo Buonarroti'den esinlenmişlerdir.

Donatello: Takımın bilimden en iyi anlayan üyesi. Takımın şiddete en az başvuran üyesidir. Bō kullanır ve mor bir bandaj takar. Çizgi filmin yaratıcıları Donatello adını Donatello'dan esinlenmişlerdir.