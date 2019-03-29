Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 29 Mart Hadi ipucu cevabı Instagram'da yayınlandı. Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu, "Bugün sizlere yöresel tatların denenebildiği; dans gösterileri, konserler, oyunlar ve alışveriş imkanlarıyla dolu bir festivali soruyoruz hadiciler. Adını Mart ve Nisan aylarında şehre hakim olan portakal çiçeği kokusundan alan bu festival 2012 yılında düzenlenmeye başlamıştır. Peki, bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek bu festival nerede olacak biliyor musunuz?" diye soruldu. Hadi 12.30'da 10.000 TL değerindeki ödülü tüm soruları bilen takipçileri arasında bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

29 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: ADANA

HADİ İPUCU SORUSU: PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NEREDE OLUR?

Farklı dönemlerde farklı içeriklerle şehrin adını tüm dünyaya duyuran Adana festivalleri bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor. Adını Mart ve Nisan aylarında şehre hakim olan portakal çiçeği kokusundan alan festival, rüyaların gerçek olma serüvenidir.

Bu yıl 7'ncisi 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Nisan'da Adana'da – Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın en coşkulu günü 6 Nisan 2019 Cumartesi günü olacaktır.



29 MART HADİ İPUCU CEVABI INSTAGRAM'DAN YAYINLANDI