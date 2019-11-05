5 Kasım Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi ipucu 5 Kasım: Bu ne dünya kardeşim seven sevene/Bu ne dünya kardeşim böyle/Bir garip buruk içim bilmem ki niye/Belki de .." sözleri nasıl devam

Hadi ipucu 5 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Bu ne dünya kardeşim seven sevene/Bu ne dünya kardeşim böyle/Bir garip buruk içim bilmem ki niye/Belki de .." sözleri nasıl devam eder? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 5 Kasım sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 KASIM CEVABI: SEVGİLİM YOK DİYE