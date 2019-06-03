Hadi ipucu 3 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Kredi kartı ve adres bilgilerinizi kaydedip hızlı ödeme yapabileceğiniz sistemin adı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 21.00'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 3 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 3 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 21.00'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 3 HAZİRAN CEVABI: HIZLI ALIŞVERİŞ PROFİLİ