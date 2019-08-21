Hadi ipucu 21 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Taş Devri çizgi filminde Fred Çakmaktaş ve Barni Moloztaş nerede çalışmaktadır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 21 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 21 AĞUSTOS CEVABI: TAŞ OCAĞI