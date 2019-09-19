Hadi ipucu 19 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Yeni reklam filminde Anıl Piyancı ile birlikte rap yapan ünlü oyuncu kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 EYLÜL CEVABI: KIVANÇ TATLITUĞ