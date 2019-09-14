Hadi ipucu 14 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; “Yanıyorsun Fuat Abi” repliği Kemal Sunal’ın hangi filminde geçer? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 14 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 14 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 14 EYLÜL CEVABI: SAKAR ŞAKİR