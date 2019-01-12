12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu 12 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi TV+ gecesi ipucu olarak Maske ve Bay Evet filmleri işaret edildi. Hadi ipucu 12 Ocak sorusu ise; "Maske ve Bay Evet filmleriyle tanınan yıldız oyuncu kimdir?"
HADİ İPUCU SORUSU 12 OCAK
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da
Ödül ise; 30.000
Hadi ipucu sorusu: Jim Carrey hayranı Hadiciler aramızda mı? Öyleyse yıldız oyuncunun Maske ve Bay Evet filmlerindeki harika performanslarını hatırlıyorsunuzdur. Bu akşam Hadi'de karşınıza çıkabilir, bizden söylemesi.
HADİ İPUCU SORUSU YANITI: JIM CARREY
Jim Carrey (d. James Eugene Carrey; 17 Ocak 1962; Ontario),Altın Küre ödülü sahibi Kanadalı komedyen ve sinema oyuncusu.
1970'li yılların ortalarında, TV dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Carrey, ilk çıkışını 1993 yılında "In Living Color" isimli TV şovuyla yaptı. Doğaçlama yeteneğinin ve mimiklerindeki esnekliğin farkına varılmasından sonra oynadığı 1994 yapımı Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı ve büyük bir başarı elde etti.
Yine 1994'te gişe rekoru kıran The Mask filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı "Lloyd Christmas" karakteriyle ününü pekiştirdi.
Ardından 1995'te Batman Forever filminde The Riddler yani Bilmececi rolünde oynadı. Yine aynı yıl, Ace Ventura: When Nature Calls filminde oynayanarak başarısını artırdı. İki hayatlı, sıradışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmler Cable Guy (1996) ve Liar Liar (1997) ile devam etti.
1998 yılıyla beraber Carrey, sinema ve TV ekranlarında canlandırdığı "güldüren" karakterlerden uzaklaşarak, The Truman Show (1998),Man on the Moon (1999),The Majestic (2001),Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) ve The Number 23 (2007) adlı filmlerde başarılı bir drama oyuncusu olduğunu da kanıtladı.
Hiç Oscar alamamış olmasına rağmen 3 adet Altın Küre ödülüne, ve kendi kategorisinde bir rekor olan 9 adet MTV film ödülüne sahiptir. Empire Magazine dergisi tarafından, "tüm zamanların en iyi 100 sinema yıldızı" listesine 54. sıradan girmiş, yine aynı yıl People Magazine tarafından "dünyadaki en güzel 50 insan" listesine seçilmiş, 2003'te çıkarılan "90'ların en iyi Box Office yıldızları" sıralamasında da 5. sırayı almıştır. Animasyon seslendirmesi de yapmaktadır. Senaristi olduğu filmler vardır. Bazı filmlerinde ise yapımcılık yapmıştır.
Carrey, Ekim 2004 yılında ABD vatandaşlığını almıştır ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de memleketi Kanada'nın vatandaşı olduğundan çifte vatandaştır.
JIM CARREY ÖDÜLLERİ
1995: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, Dumb and Dumber
1995: MTV Film Ödülü - En iyi Öpüşme, Dumb and Dumber
1996: People's Choice Ödülü - En iyi komedi aktörü
1996: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, Ace Ventura: When Nature Calls
1996: MTV Film Ödülü - En iyi erkek oyuncu, Ace Ventura: When Nature Calls
1997: MTV Film Ödülü - En iyi kötü karakter, The Cable Guy
1997: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, The Cable Guy
1998: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü, Liar Liar
1998: Altın Küre Ödülü - En iyi aktör (Drama),The Truman Show
1999: MTV Film Ödülü - En iyi erkek oyuncu, The Truman Show
1999: Boston Society of Film Critics Ödülü - En iyi aktör, Man on the Moon
1999: Altın Küre Ödülü - En iyi aktör (komedi veya müzikal),Man on the Moon
2000: ShoWest Yılın Erkek Starı
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