Hackerlar Türkiye'de en çok hangi gün saldırıyor?

HABERTURK.COM

Ağ güvenliği kuruluşu WatchGuard, Türkiye’de siber saldırıların en çok Çarşamba günü gerçekleştiğine dikkat çekti. WatchGuard’ın tehdit laboratuvarından elde edilen verilere göre, Türkiye’de gerçekleşen kötü amaçlı yazılım saldırılarının yüzde 17.7’si Çarşamba günü gerçekleşirken, ağ saldırılarında ise hackerlerin en favori günü Cuma.

Hackerlerin en çok Çarşamba gününü tercih etmesini değerlendiren WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, şirketlerin hafta başından başlayan ve ortasına kadar süren yoğunluğundan faydalanıldığına dikkat çekerek, gelişmiş güvenlik koruma düzeyine sahip olmayan şirketleri uyardı.

HAFTA SONLARI DİNLENİYORLAR

Siber güvenlik dünyasının her günü bir diğer günden farklı olsa da WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’na göre, hackerler belirli günlere özellikle yoğunlaşıyor. Hackerlerin en çok hangi gün saldırı gerçekleştirdiği, şirketlere en çok hangi saldırı türünü gerçekleştirdiğinin şirketler ve çalışanları için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yusuf Evmez, Türkiye’de özellikle Çarşamba günlerinin hackerler için çok yoğun geçtiğini ve kötü amaçlı yazılım saldırılarının en çok o gün gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor.

İlk 6 ayda 213 bin 549 adet kötü amaçlı yazılım saldırısının Çarşamba günleri gerçekleştiğini belirten Evmez, hackerlerin hafta sonlarını sakin geçirdiğini ve saldırı düzeylerini azalttığına dikkat çekiyor.

Hackerler için saldırı sistemlerinde hedeflerine koydukları şirketlerin yoğunlukları büyük önem taşıyor. Yoğun tempoda haftaya başlayan şirketlerin Çarşamba günlerinde yüksek noktaya ulaşan siber saldırılarla mücadele ettiği görülüyor.

Gelişmiş siber güvenlik çözümlerine sahip olmayan şirketlerin bu durumda daha da zorlandığını belirten Yusuf Evmez, zayıf siber güvenliğe sahip olan şirketlerin hedef tahtasında bulunduğunu hatırlatarak, yoğun saldırı günlerinde de büyük kayıplar yaşayabilecekleri konusunda uyarıyor.