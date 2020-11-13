Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ömer Sabancı-Arzu Sabancı çiftinin büyük oğlu Hacı Sabancı, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. İş insanı Sabancı'nın arkadaşlarıyla buluştuğu öğrenildi.

Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı'ya evlilik teklifi ettiği konuşulan Sabancı, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Hacı Sabancı, ardından özel aracına geçerek, evinin yolunu tuttu.

Aradığı mutluluğu Nazlı Kayı'da bulan iş insanı Hacı Sabancı, sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde romantik bir akşam yemeğinde Nazlı Kayı'ya tek taş yüzükle evlilik teklif eden Hacı Sabancı, yaklaşık 2 senedir Nazlı Hanım ile birlikte.

Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, "Evet" diyerek, Sabancı ile evliliğe ilk adımı atmıştı.