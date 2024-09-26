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        Haberler Magazin Ünlü iş adamı Hacı Sabancı'nın avukatı: DNA testi iddiaları doğru değil - Magazin haberleri

        Hacı Sabancı'nın avukatı: DNA testi iddiaları doğru değil

        F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu; "DNA testi sonucunda U.D.'nin Sabancı'nın babası olduğu kesinleşti" iddiasına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:20
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        • 1

          Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu U.D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açmıştı.

        • 2

          F.D., mahkemeden U.D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etmişti.

        • 3

          SABANCI'NIN AVUKATI: İFTİRA

          Basına yansıyan bu iddialar sonrasında Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, şu açıklamayı yapmıştı:

          Değerli kamuoyu,
          Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, U.D. isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır.
          Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.
          İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.
          Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız.
          Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır.
          Saygılarımızla,
          Avukat Yunus Egemenoğlu

        • 4

          Basına yansıyan bu haber sonrasında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 'DNA testi sonucunda U.D.'nin Hacı Sabancı'nın babası olduğu kesinleştiği' ileri sürüldü.

        • 5

          "GERÇEĞE AYKIRI İDDİA"

          Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, söz konusu iddiaları yalanlayarak, şu ifadeleri kullandı:
          Değerli kamuoyu,
          Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur. Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız.
          Saygılarımızla,
          Avukat Yunus Egemenoğlu

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