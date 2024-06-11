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        Haberler Magazin Hacı Sabancı'dan 'babalık davası' açıklaması - Magazin haberleri

        Hacı Sabancı'nın avukatından 'babalık davası' açıklaması

        F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla ünlü iş insanına babalık davası açtı. Hacı Sabancı'nın avukatı, söz konusu iddiayla ilgili bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 18:19 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:31
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        'Babalık davası' açıklaması
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        Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu Uzay'ın dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açtı.

        F.D, mahkemeden Uzay D'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etti.

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        SABANCI'NIN AVUKATI: İFTİRA

        Basına yansıyan iddialar sonrasında Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, bir açıklama yaptı:

        Değerli kamuoyu

        Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır.

        Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

        İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.

        Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız.

        Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin otaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır.

        Saygılarımızla.

        Avukat Yunus Egemenoğlu

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