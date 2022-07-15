Hacdan gelen en tatlı hediye

AA

Hac dönüşü, ziyarete gelecek misafirlerine ikram edecekleri hurma seçimini özenle yapan hacıların bir kısmı, hurmalarını Medine şehrinin içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu ise alışveriş için kentin çevresinde bulunan hurma bahçelerini tercih ediyor.

Hicaz bölgesindeki Medine, Suudi Arabistan içerisinde en çok hurmanın yetiştirildiği yer olarak biliniyor.

250 TÜR HURMA VAR

Türkiye'den üniversite eğitimi için Suudi Arabistan’a gelen ve yaklaşık 20 yıldır hurma bahçesi işleten Süleyman Uzunoğlu, AA muhabirine hurma ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Suudi Arabistan’ın dünyada en çok hurma üreten ve ihraç eden ülke olduğunu belirten Uzunoğlu, ülkede 250 tür hurmanın bulunduğunu, bunların 50'sinin Medine civarında yetiştiğini söyledi.

Hurma çeşitlerine ilişkin de bilgi veren Uzunoğlu, en önemli hurmalar arasında "peygamber hurması"nın da bulunduğunu dile getirerek, "Hazreti Peygamberimiz, kendi eliyle dikmiştir. Aşılama yoluyla günümüze kadar gelmiştir." dedi.

"Acve" ismi verilen bu hurmanın ekiminin Kuba bölgesinde başladığını aktaran Uzunoğlu, Türklerin bu hurmaya "peygamber hurması" dediklerini ifade etti.

HURMANIN SAĞLIĞA YARARI

"Amber" hurmasının bağırsakları temizleme ve onarma özelliği taşıdığını, ısıtılmış sütle tüketilmesinin de önemli olduğunu anlatan Uzunoğlu, Türklerin en çok tercih ettiği hurmanın ise "mebrum" olduğunu söyledi.

Uzunoğlu, bu hurmanın da çeşitlerinin olduğunu ve kabuğu olan hurmanın kalitesiz olacağını kaydetti.

Medine sınırları içerisinde yetişen bir hurma olan "safavi"nin de yine mideyi onarma ve rahatlatma özelliği bulunduğuna dikkati çeken Uzunoğlu, "hudri"yi de kemiklerle ilgili sıkıntısı olanlara tavsiye ettiklerini vurguladı.

Uzunoğlu, bir diğer hurma çeşidi olan "sugay"ın ise lif oranının yüksek olduğunu ve şeker hastalarının da tüketebileceğini ifade etti.

Hurma yetiştiriciliğine ilişkin de bilgi veren Uzunoğlu, ağaçların ömrünün insanlar gibi olduğunu, 15 ve 40 yılları arasında meyve verme kalitesinin yükseldiğini, bir ağacın 50-150 kilo arasında hurma verdiğini anlattı.

"TEK SAYILI YENİLMESİ LAZIM"

Hurmanın sabah ve akşam saatlerinde bol su ve 45-50 derece sıcaklık isteyen bir ürün olduğuna işaret eden Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Hurma yiyecek insanlar tekerli yemesi lazım. Şekerli bir ürün olduğu için Hazreti Peygamberimizin de bu konuda tavsiyesi var. Yani 1, 3, 5, 7 tane, tek sayılı yenilmesi lazım. İkinci konu; hurma normalde yıkanmaz. İlla yıkanmak isteniyorsa havluyla sildikten sonra yiyebilirsiniz. Üçüncü bir konu ise hurma aç karnına ya da yemekten 2-3 saat sonra yenmesi lazım ki bütün vücut ondan gereken vitaminleri almış olsun."

Süleyman Uzunoğlu, "Türkiye'den gelen hacıların tercih ettiği hurmaların en başında mebrum hurması geliyor, ikinci peygamber hurması, üçüncü safavi, dördüncü sugay hurması geliyor." dedi.