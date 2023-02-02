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HAC KURALARI TARİHİ 2023 | Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, fiyatlar belli oldu mu?

Hac kura tarihi açıklandı! 2023 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hac kura tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hac vazifesini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, 5 il 31 Ocak günleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. İşte, 2023 Hac kura tarihi...

Giriş: 02.02.2023 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hac başvuru, kura tarihleri ve kontenjanları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulmuştu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl hac kura çekimi yapılmamıştı. Başvuruları 5-31 Ocak günleri arasında alının hac kuraları Şubat ayında çekilecek. İşte, 2023 hac kura tarihleri ve ücretleri...

  •  HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Bu yıl hacca gidecek adaylar, 15 Şubat çarşamba günü çekilecek kurayla belirlenecek.

    Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek. 

  • HAC KAYITLARI DEVAM EDİYOR

    Bir televizyon programına konuk olan konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2020 yılı hac kurasında çıktığı halde hacca gidemeyenlerin bir kısmının geçen yıl gidebildiğini ancak 65 yaş sınırına takılıp gidemeyenlerin bu yıl kuraya girmeden hacca gidebileceklerini belirtti.

    Geçtiğimiz yıllarda hac için kayıt yaptırmış olan 2 milyon 200 bine yakın hacı adayının kayıtlarının yenilendiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibariyle e-Devlet üzerinden kayıtlarını yaptırmaya başladılar. 26 Ocak’ta bitiyordu ancak ön kayıt için gelen taleplerin fazla olduğunu gördük ve biz bu tarihi 31 Ocak tarihine kadar uzattık.” dedi. Hac kayıtları e-devlet üzerinden yapabilecek.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL OLARAK BELİRLENDİ

    Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

  • "83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

  • HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

    İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek. Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

    Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

    2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

    3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

    4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

    HAC VE UMRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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