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        Haberler Gündem Hac kura tarihleri 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet duyurdu: Hac kura tarihleri belli oldu mu?

        Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

        Hac kura tarihleri yeniden gündeme geldi. 13 Eylül'de başlayan hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 11 Ekim'de bitmesi gereken ön başvuru tarihi uzatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte 2024 hac kura tarihleri ile konuyla ilgili son açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 23:46 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:47
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        • 1

          Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Yapılan açıklamalar sonrasında gözler kura takvimine çevrildi. 2024 yılı Hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılar...

        • 2

          2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

          Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.

        • 3

          Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.

        • 4

          HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

          Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

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