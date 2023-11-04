İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.

Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret ve özlem olmuştur." ifadesini kullandı.