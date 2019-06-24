24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
FATİH ALTAYLI:
E-ko-no-mik
AK Parti niye kaybetti, CHP ya da İmamoğlu niye kazandı!
Nedeni basit.
Ekonomik.
AK Parti’yi iktidara taşıyan ekonomi idi, 2001 ekonomik krizi idi.
İktidarını sallayan da ekonomi oldu.
Gerisi lafügüzaf.
Lüks otomobile, zenginleşmeye kızmış seçmen.
Hayır ona kızmadı.
“Kendisi fakirleşirken zenginleşmeye kızdı”
Beraber zenginleşirken başkasının da zenginleşmesini umursamazdı!
Yanından geçen çakarlı lüks otomobile kızmadı.
O hep geçiyordu.
Ama kendisi otomobilinin taksidini ödeyemezken, benzinini alamazken yanından geçen çakarlı otomobile kızdı.
Geçen gün Isparta’da 4. ölüm yıldönümünde anmaya gittiğim Demirel, tencerede pişenin sandıktan çıktığını söylerdi.
Olan bitenin yüzde 80’i ekonomiktir.
Ha bu arada CHP, AK Parti’yi şaşırtacak adaylar çıkardı.
O tuzu biberi oldu.
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NAGEHAN ALÇI:
Net galibiyet
İstanbul tekrar seçimleri, Ekrem İmamoğlu’nun büyük zaferi ile sonuçlandı. Peki bu bir sürpriz mi? Hayır. Habertürk TV’de neticeyi yorumlayan çok uzun yayınlar yaptık. Ben bana verilen ilk sözle şunu söyledim: 31 Mart akşamı ertesi güne manşet atsam ‘İstanbul meydan muharebesi’ derdim, demiştim. Bu akşam ise yarınki manşet için ‘Net galibiyet’ diyorum.
Şimdi, saat sabahın 2’sini geçmişken yazımın başına oturdum, tam da saat 17.50’de henüz sonuçlar açıklanmamışken uygun bulduğum manşeti başlığa koyuyorum. Bu sonuç zaten aşağı yukarı belliydi. 6 Mayıs'ta YSK’nın kararı ile birlikte İmamoğlu seçimi almıştı.
Sebepleri önümüzdeki yazılarda uzun uzun inceleyeceğiz. Ancak şimdilik, 7 saatlik yayının üzerine şu kadarını söyleyeyim: Türkiye’de seçmen kendi iradesine müdahale edilmesini dün de kabul etmiyordu, bugün de kabul etmiyor.
Ekrem İmamoğlu, oyunu çok ciddi biçimde artırdı, AK Parti’nin oy deposu olan Fatih, Bağcılar, Güngören gibi ilçelerde bile büyük bir başarı yakaladı. Bu sonuçtan iktidar cephesinin önemli dersler çıkarması gerekiyor.
Bir kere İmamoğlu AK Parti’den yaklaşık yüzde 3,5 oy almış. Bu da seçim öncesi konuşulan ‘küskün muhafazakar’ seçmenin İmamoğlu’na gittiğini gösteriyor. Şüphesiz İmamoğlu CHP adayının çok ötesine geçmiş.
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NİHAL BENGİSU KARACA:
İmamoğlu’nun ikinci galibiyeti
Cumhur İttifakı seçimleri tekrarlatma çabasına girdiği andan itibaren, yeniden kaybetmenin zeminini hazırlamıştı. Ciddi bir hataydı.
YSK Başkanı Sadi Güven’in muhalefet şerhinin tek bir anlamı vardı. O da 31 Mart seçim sonuçlarını tanımamak için hiçbir makul gerekçe olmadığı. “Çünkü çaldılar” ise, tutmayan sadece sahibini kötü gösteren bir itham olarak hatırlanacak.
Farkın bu denli açık olmasını ise son 10 gündeki trafiğe bağlıyorum. Çok garip günler yaşadık. Hayatımda ilk kez ‘Bütün millet delirmeden şu seçim bitse…” cümlesini sesli olarak telaffuz ettim.
Son bir-iki hafta bir çocuk kokpite girmiş ve önündeki bütün düğmelere basıyormuş gibi geçti. Her düğme başka renkteydi. Renkleri takip etmekte zorlandık.
İstanbul’u 2. kez kaybetme korkusu öylesine hızlı ve tutarsız işler yaptırdı ki, azıcık dün bilgisi olan herkesin başı döndü.
Nihal Belgisu Karaca'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız
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