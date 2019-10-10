Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmaması için dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı Habertürk yazarlarının gündeminde. Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı dün başlatılan harekata ilişkin yazdı.

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'nın yazıları şöyle:

FATİH ALTAYLI: YALNIZ VE GÜZEL ÜLKEM

Türkiye’nin dün akşam saatlerinde başlattığı operasyonu izlerken, aklıma Nuri Bilge Ceylan geldi.

Ne haklıymış güzel adam.

Ne doğru söylemiş.

Ne kadar iyi görürmüş her şeyi.

“Benim yalnız ve güzel ülkem” derken.

Yalnız ve güzel ülkenin Mehmetleri, hemen hemen bütün dünyanın “Terör Örgütü” olarak kabul ettiği bir örgüte yönelik haklı bir operasyon başlatıyor.

Tüm dünya medyası ama istisnasız tüm dünya medyası ortak bir dille “Türkiye Kürtleri katletmeye başladı” diye haber yapıyor.

Cehaletten ve bilgisizlikten mi?

Asla.

Hiç kimse bu kadar cahil, hiç kimse bu kadar bilgisiz değil.

Ahmak hiç değiller.

Bilmeseler, dün New York Times’daki makaleyi okur, gerçeği öğrenirlerdi değil mi!

Ama gerçekle bir ilgileri yok.

Yapmak istedikleri çok açık.

Türkiye’yi şeytanlaştırmak istiyorlar.

Her türlü kötülüğe layık, ilkel bir ülke imajı yaratmak istiyorlar.

NAGEHAN ALÇI: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HASSASİYETİ

Gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Barış Pınarı Harekatı hava operasyonları ile başladı. Karadan da üç noktadan girildi.

Peki bu harekat nasıl ilerleyecek? Siviller terör unsurlarından nasıl ayırt edilecek? Batı medyasında yoğun bir şekilde Türkiye aleyhine bir hava esiyor.

Operasyon PKK terör örgütüne değil de sanki sivil Kürt halkına yapılıyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu açık kara propagandaya karşı Türkiye neler yapmalı?