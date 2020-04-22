HABERTURK.COM

Koronavirüsle mücadele sürecinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Osman Karakulak da, virüse yakalandı. Karakulak, tedavisinin ardından yakalandığı koronavirüsle savaşı kazandı. Karakulak taburcu olurken de sosyal medyadan, "Servisten taburcu olurken bir süre bekledim alkışla uğurlarlar diye. Kimse oralı olmadı. Çıkınca kendim alkışladım. Aferin lan bana çok güçlüyüm" şeklinde esprili bir mesaj paylaştı.

'HASTALIĞI HER YERDE KAPMIŞ OLABİLİRİM'

Habertürk TV'nin yayınına katılan Karakulak'a ise yayın sırasında anlamlı bir sürpriz yapıldı. İlk olarak Habertürk TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Karakulak, hastalık süreci ve paylaştığı mesajla ilgili şunları söyledi:

"Şu anda evde izolasyon sürecindeyim. Tabi alkışlama olayı işin esprisi. Arkadaşlar biraz yoğundu tabi. Ben önce bekledim tabi sosyal medyada biraz bu alkış olayları çok fazla yaşandı. Benim o kadar kötü bir durumum yoktu aslında. Acil doktoruyum ama nerede hastalığı kaptığımla ilgili tam bir şey söyleyemem. Çünkü koruyucu ekipmanların olduğu zamanlar var ve oradan eve kadar geçen bir süre var. O kadar çok vaka var ki her yerde kapmış olabilirim.

"Ben de ilk önce göğüs ağrısı baş gösterdi. Ondan sonra bir halsizlik süreci yaşadım. Biraz eklem ağrıları falan oldu. Tabi acil serviste çalıştığım için şüpheli temaslar sürekli denk geliyor. Çevremdeki insanları tehlikeye atmamak amaçlı bir kan tahlili yaptırdım. Orada bir iki değerden şüphelendiğimiz için tomografi çektirdik. Tomografi bulgusu bende oluştu. Ondan sonra takip amaçlı hastaneye yatış sürecim gerçekleşti. Hastalık sürecimde ara sıra öksürüğüm oldu. Eklem ağrıları sürekli oluyordu halsizlik süreci biraz zorlaştırdı benim için. Onun dışında bir öksürük veya yüksek ateş ve ağır bir nefes darlığı gibi

şikayetler yaşamadım. Serviste takibim oldu benim daha çok. Bu süre içinde sosyal medyadan herkes çok destek verdi. Attığım tweet de ona yönelik bir espriydi."

Habertürk TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz da, "Biz de size moral vermek istiyoruz. Ben sizi alkışlıyorum. İyi ki varsınız. Bakın kim alkışlıyor sizi ayrıca" dedi.

Yayına görüntülü bağlanan Karakulak'ın mesai arkadaşları da bu sırada kendisini alkışladı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Arslan, "Osman hocam çok geçmiş olsun öncelikle. Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim bu

anlamlı iletişime vesile olanlara da teşekkür ederim. İnşallah hep beraber bu savaştan galip çıkacağız. Biz Osman hocamızı her zaman alkışlayacağız" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Can yayındaki sürpriz hakkında konuşan Dr.Osman Karakulak da, "Hiç beklemiyordum yayında böyle bir sürpriz olacağını. Erkan hocam ve acildeki tüm arkadaşlarım hepsi bana çok destek oldu. Bu ayın sonunda tekrar mücadele içerisine

gireceğim" dedi.