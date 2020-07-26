Habertürk'ün mutlu günü

Habertürk Sağlık Editörü Demet Demirkır, Fırat Önal ile hayatını birleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen törene çiftçin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Çifte mutluluklar diliyoruz.