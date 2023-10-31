Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Habertürk TV'de Geçiş Oyunu başladı! - Futbol Haberleri

        Habertürk TV'de Geçiş Oyunu başladı!

        Habertürk TV'de spor vakti... Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve usta gazeteci Cem Dizdar, Geçiş Oyunu'nda futbol gündemini masaya yatırdı. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk futbolunun geçmişi değerlendirilirken Beşiktaş'taki seçim gündemi, Emre Kocadağ'ın açıklaması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın performansları da yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 00:08 Güncelleme: 31.10.2023 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçiş Oyunu başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçiş Oyunu, Habertürk TV'de yayın hayatına başladı! Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve usta gazeteci Cem Dizdar, futbol gündemini masaya yatırdı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Programda ilk olarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlanırken bir asırda Türk futbolunun nereye geldiği değerlendirildi. Kıyas yapan Cem Dizdar "Önceden futbol oynanırdı, şimdi oynanmıyor. Samsun'da doğup büyüyüp bir çocuk olarak Beşiktaş taraftarı olmam tuhaf. Futbolun daha çok oynanan bir oyun olmaktan uzaklaşıldığı için profesyonelleşiliyor" dedi.

        BEŞİKTAŞ 10 EKSİK İLE YILMADAN

        Beşiktaş, Burak Yılmaz ile evindeki ikinci maçını da kazanırken Gaziantep FK karşılaşmasında 3 puana 10 eksikle uzandı. Siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendiren Cem Dizdar "Beşiktaş kazandı, oynamayan bir takıma karşı oynadı. Bir tanesi 14, diğeri 12 şut atmış. Şutta eşitler. Maçta 30 tane orta açmış Beşiktaş. En iyi bölgesi orta saha gibi görünmesine rağmen onlara gerek yok, kenarlara getirelim orta açsınlar oynamış. Bu oyun başka türlü de oynanabilir. Rakibin hocası da 'iyi oynadık' diyor" ifadelerini kullandı.

        BEŞİKTAŞ'A GENÇLİK AŞISI

        Beşiktaş'ın kadrosunda 2004, 2005 ve 2007'li futbolcular Yakup Arda Kılıç, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun bulunmasını yorumlayan Cem Dizdar "Belki de 11'de oynayacak seviyede değillerdir. Niye oyundan çıktının sorulması gerekiyor, 21'de oyuna girdi 80'de oyundan çıktı. Sorun neydi? Bu durumu anlamamız gerekiyor. Beşiktaş kazandı, neden kazandığını anlattırıyorlar. Bu çocuklar neden hazır değili sormak gerekiyor?" dedi.

        REKLAM

        21'de oyuna giren Yakup Arda Kılıç'ın 80'de saha kenarına alınmasını değerlendiren Ahmet Selim Kul ise "Bazen çıkarmamak da oyuncuyu bitirebiliyor. Bizim gençlerimiz çok yetenekli ancak yanına ne ekleyebiliyoruz muamma. İtalya maçında Demir Ege Tıknaz'ı izleme fırsatı bulmuştum. Birçoğundan çok yetenekliydi ama fiziksel olarak daha gerideydi" dedi.

        İSMAİL KARTAL'IN 19'DA 19'LUK SERİSİ

        Jorge Jesus'un göreve gelmesinden önce İsmail Kartal'a yöneltilen soruları hatırlatan Ahmet Selim Kul, "19'da 19 eşi benzeri olmayan bir sezon başlangıcı ama o hakkındaki algıları, yelkenlere ekstra rüzgar yükledi" ifadelerini kullandı.

        FRED VE BECAO'NUN SAKATLIĞI...

        Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler aktaran Ahmet Selim Kul, "Fred'inkisi 10-15 gün gibi bir gün sürecek, rakamlar net değil çünkü tedaviler üzerine bir beyin jimnastiği yapılıyor. Becao'da tendonda sıkıntı var. Test yapılacak, beklenti çok olumlu değil ama olumlu sonuç gelmezse bir ameliyat ihtimali var ve üç ayı aşabilen bir süre anlamına geliyor" dedi.

        Fenerbahçe'de sakat futbolcuların dönüşüyle ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet Ayan ise "Cengiz ileride döndüğünde İrfan Can 8'e Cengiz kenara geçecek. İlerideki o altılı bozulmuş olacak" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Emre Kocadağ'dan başkanlık sinyali!
        Emre Kocadağ'dan başkanlık sinyali!
        "Taraftar-futbolcu birlikteliği"
        "Taraftar-futbolcu birlikteliği"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Habertürk Anasayfa