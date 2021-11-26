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Son dakika: Habertürk'te günün fotoğrafları (26 Kasım 2021)

Habertürk'te günün fotoğrafları (26 Kasım 2021)

Haberturk.com günün öne çıkan fotoğraflarını sizler için derledi... İşte Türkiye ve dünyadan dikkat çeken o ilginç kareler...

26.11.2021 - 16:07 | Güncelleme: GÜNDEM
HABERTURK.COM

  • 66 YILDIR TİK-TAK SESLERİ ARASINDA ZAMAN DURMUŞ GİBİ

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Turizm Şehri Kocaeli" temalı 4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı. Kocaeli’de Kültürel Zenginlik kategorisinde "Saatçi Mikail" fotoğrafı birincilik kazandı. 66 yılını tik-tak sesleriyle geçiren Mikail Toraman, ". Dedemin zamanında saray saatçisi olduğunu biliyorum, fakat dedemi görmedim hiç. Babam ve amcamdan mesleği öğrendim. Mesleğime aşığım. Tezgahın tozunu yemediğim gün huzurlu değilim" diyor.

  • ÜRKÜTEN YEŞİL GÖZLER ŞİMDİ İTALYA'DA

    National Geographic'in kapağında ürküten yeşil gözleriyle yer alan 'Afgan kızı' Sharbat Gula, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından İtalya'ya sığındı. 1985 yılında Pakistan-Afganistan sınırından bir mülteci kampında yaşarken fotoğrafı ABD'li fotoğrafçı Stece McCurry tarafından çekilmişti. Dünya ürküten yeşil gözleriyle onu tanımıştı.

     

  • MÜZE GİBİ: TARİHTEN BİR KARE GİBİ

    İzmir'in Basmane semtinde 1928'den bu yana, 93 yıllık mermer, 65-70 yıllık sandalye ve masalar ve 65 yıldır aynı vitriniyle müşterilerini karşılıyor. Ata mesleği helvacılık için dükkan sahini İhsan Helvacı, "Bu dükkan artık bir müze gibi olduğu için burayı görmeye gelen çok oluyor" diyor

  • ÇOCUKLARIN GÖRÜNEN YARALARI

    Iraklı göçmenlerin çocukları erken saatlerde Irak'ın Erbil kentindeki havaalanına gelirken medya mensuplarına yara ve enfeksiyonla kaplı ellerini gösteriyor. Onların Avrupa macerası başlamadan sona erdi. 170'ten fazla mülteci Irak'a geri gönderildi.

  • "ÇARPMAMAK" İÇİN...

    Gelecek şubat ayında Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sporcular antremanlarını sürdürürken, olimpiyatlardaki aksaklıkların önlenmesi için de çalışmalar yapılıyor. Bir güvenlik görevlisi ise olimpiyatların yapılacağı yerde beklerken, arkasındaki posterde bir kayakçının aniden yön değiştirerek, ona çarpmamaya çalıştığını andırıyor.

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