Hafta Sonu yağmurları ve kuvvetli rüzgarlar

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Rüzgarın kuzey yönlerden estiği Marmara üşürken Akdeniz’de de hava nihayet serinleyecek. Serin hava zaten bir süredir bizimleydi, güney kıyılarımız hariç ülkede bir sonbahar havası yaşıyorduk fakat bu poyraz Marmara’yı ortalama sıcaklıkların altına düşürecek. Cumartesi sabah üşütebilir ve akşam saatlerine kadar yağmur geçişleriyle ıslanabiliriz, pazar İstanbul’da hava açıyor ve bulutların arasından da olsa güneşleniyoruz.

İstanbul’da özellikle cumartesi 13-14°C hissedilir, yağmur altında üşütme havası. Hafta sonu bu sıcaklık dalgalanmasında sağlığa dikkat edelim.

Akdeniz'e uzun süreden sonra geniş alanda kuvvetli yağmurlar geliyor. Akdeniz’de Antalya ve çevresinde cumartesi beklenen yağış gök gürültülü ve şimşekli olacak görünüyor. Cumartesi gecesi ve pazar günü de sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay ile bu merkezlerin kıyı ilçelerinde su baskınları, taşkınlar yaşanabilir. Akdeniz’de bu riskli iki güne hazırlıklı olmakta yarar var.

Artvin'de dün yaşanan tırların park ettiği alana düşen kayalar bölgenin bir süredir düzenli yağmur altında kalmasıyla ilgili. Dik yamaçlı yollarda zeminin suya doygun hale yaklaşması ile Artvin-Rize arasında bu hafta sonu da heyelan riski var. Bölgede yolculuk yapacakların karayollarının uyarılarını okuyarak, dikkatli seyahat etmesinde yarar var.