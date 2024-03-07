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        Haberler Gündem Hava Durumu Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Pazar gününden itibarenTürkiye ısınacak

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: Pazar gününden itibarenTürkiye ısınacak

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, haftanın son günü Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağını ifade ederek, "Pazar gününden itibaren ise Türkiye'de hava hissedilir biçimde ısınacak, İstanbul 18°C'ye, Ankara 17°C'ye ve kıyı Ege ile Akdeniz 22-23°C'lere tırmanacak. Bu ısınma 3-4 gün süreyle batı, iç ve güney bölgelere yeniden sıcak ilkbahar havasını yaşatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 22:28 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:28
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        Pazar günü havalar ısınacak
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in hafta sonu itibariyle Türkiye'deki hava durumunu kaleme aldığı yazısında şu bilgiler yer aldı:

        "YAĞMUR İSTANBUL'U ISLATACAK"

        Marmara Bölgesine yağışlı hava Çanakkale-Edirne üzerinden giriş yaptı. Bu yeni yağışlı hava gece yarısından sonra ve yarın gün içinde İstanbul’u şehir genelinde ıslatacak. İstanbul’da yağmur yarın uzun süreli ve orta kuvvette görünürken hava sıcaklığı 7°C’ye geriliyor. Marmara Bölgesi genelinde yarın hava üşütür, Bursa’dan Çanakkale’ye sıcaklıklar 6-8°C arasında olacak.

        BU BÖLGEDEKİ KAR YAĞIŞI'NA DİKKAT

        Cuma akşamından itibaren Düzce-Bolu-Ankara yolunda kar yağışı yeniden yolları beyazlatır. Cuma gecesi ya da Cumartesi sabahı yolculuk yapacak olanlar, yollarda artacak kayganlığa dikkat etmeli. Uludağ çevresinde de Cuma akşamından itibaren yeni kar yağışları görebiliriz.

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        YAĞIŞ VE RÜZGAR FIRTINASI

        Ege ve Akdeniz bölgeleri için gök gürültülü şimşekli bir Cuma gününe giriyor, 3 haftadır şiddetli hava olaylarının sık uğradığı Antalya, Muğla ve Aydın çevrelerinde yarın da deniz üzerinde hortum, öğlen saatleri kuvvetli yağış ve rüzgar fırtınası yaşanacak. Bu yağışları taşıyan hava hızla İç ve Doğu Anadolu’ya sokulacak ve yüksek kesimlerde yeni kar yağışlarına dönecek. Cumartesi günü Doğu Anadolu genelinde şehirlerarası yollarda yeni beyaz örtü oluşacaktır, hafta sonu yollara kış lastiği ve kış hazırlığı olan araçlarla çıkmakta yarar var.

        PAZARDAN İTİBAREN SICAK HAVA GELİYOR

        Pazar gününden itibaren ise Türkiye’de hava hissedilir biçimde ısınacak, İstanbul 18°C’ye, Ankara 17°C’ye ve kıyı Ege ile Akdeniz 22-23°C’lere tırmanacak. Bu ısınma 3-4 gün süreyle batı, iç ve güney bölgelere yeniden sıcak ilkbahar havasını yaşatacak.

        YÜKSEK KESİMLERDE KAR ÖRTÜLERİ

        Bahar mevsimlerinde beklenen sıcaklık dalgalanmalarını yaşıyoruz, fakat en düşük sıcaklıklar yağışın düştüğü saatlerde kar için yeterli olamıyor. Yüksek kesimlerde ise yer yer yeni kar örtüleri oluşuyor.

        YAĞMURA HAZIRLIKLI OLALIM

        Ocak ve Şubat ayları Türkiye’de yaşanmış en sıcak Ocak ve Şubat ayları olarak kayıtlara geçti. Deniz yüzeyleri benzer şekilde bu tarih için ortalamadan 2 ila 4°C daha sıcak, güney sahilleri 23°C’ye ulaşmış durumda. Kuzeye doğru su daha soğuk olsa da mevsim ortalamalarının 2 - 2.5°C üzerinde seyrediyor. Mart ayının kalan günleri bu sıcaklık dalgalanmaları ile gelen yağmurlarla geçerse, bu durum en azından barajların zayıflayacağı o sıcak yaz günlerinden önce süreci yavaşlatır. Yarın yağmurlu bir günde yoğun şehir hayatına hazırlıklı olalım.

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        #hüseyin öztel
        #hava durumu
        #haberler
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